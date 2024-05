Iran - morto il presidente Raisi | Trovati i resti dell’elicottero | Nessun superstite

Il leader ultraconservatore iraniano era in carica dal 2021. Soprannominato il “macellaio di Teheran” per la esecuzioni degli anni Ottanta, è stato tra i principali responsabili della repressione delle proteste del movimento “Donna, vita, libertà”

Il presidente Iran iano Ebrahim Raisi , 63 anni, è morto nell’ Incidente aereo avvenuto domenica, intorno alle 13.30 ora locale, nella provincia dell’dell’Azerbaigian orientale. Sull’elicottero che aveva portato Raisi a inaugurare – […] The post ...

dopo il ritrovamento del corpo bruciato del presidente Ebrahim Raisi sui monti della provincia Iraniana dell’Azerbaigian orientale, la Repubblica islamica ha cinquanta giorni per organizzare nuove elezioni e sei mesi per farle. Per gli ayatollah ...