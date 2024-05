Inter-Lazio LIVE 0-1 al 45' | decide Kamada

Inter-Lazio, formazioni ufficiali - inter-lazio, formazioni ufficiali - Oltre le voci di possibili imminenti cambiamenti societari, i nerazzurri scendono in campo oggi per l’ultima volta in casa in questa stagione. San Siro è tutto esaurito, pronto e vestito a festa per I ...

Inter-Lazio, half time report - Kamada fulmina un Sommer incerto: 0-1 al 45' nel giorno dell'incoronazione - inter-lazio, half time report - kamada fulmina un Sommer incerto: 0-1 al 45' nel giorno dell'incoronazione - La Lazio non resta a guardare e al 14', grazie a un'incertezza di Acerbi in fase di costruzione, si riaffaccia dalle parti di Sommer, che questa volta mette i suoi guantoni fosforescenti sul secondo ...

Inter - Lazio, la sblocca Kamada! Ecco da quanto non segnava - Inter - Lazio, la sblocca kamada! Ecco da quanto non segnava - Il primo lampo di Inter - Lazio è di Daichi kamada. Il giapponese ha sbloccato la gara con un fendente di sinistro che ha bucato Sommer alla sua destra. È solamente il secondo gol del centrocampista ...