Giro d’Italia - Bennati rincuora Tiberi | Ha perso poc - l’obiettivo resta la maglia bianca

(Di domenica 19 maggio 2024) Si è conclusa la seconda settimana del2024. Tadej Pogacar ha dominato la quindicesima tappa, attaccando a quindici chilometri dal traguardo e andando a recuperare tutti i fuggitivi di giornata per trionfare di forza sul Mottolino. Il fuoriclasse sloveno ha rafforzato il primo posto in classifica generale: ora larosa ha 6’41” di vantaggio sul britannico Geraint Thomas. Antonioha pagato nel finale del tappone alpino, ma ha difeso la quinta piazza in graduatoria e ladi miglior giovane. Daniele, CT della Nazionale Italiana, ha fatto un punto della situazione ai microfoni di InBici: “Correre con un mostro come Pogacar in questo momento diventa ancora più complicato, però anche oggi i nostri hanno avuto un ottimo ...

