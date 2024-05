Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2024 ore 19 | 45

(Di giovedì 16 maggio 2024)16 MAGGIOORE 19.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN LIEVE MIGLIORAMENTO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIÙ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATT E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO. SULLAFIUMICINO RALLENTAMENTIALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PERMANGONO LE CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO VERSO OSTIA. INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA LA CIRCONE NEL NODO DI ...

Viabilità 16 MAGGIO 2024 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO AL MOMENTO SOSPESA LA CIRCO Lazio NE NEL NODO DI Roma PER UN INTERVENTO DELLE ...

Frana e piante cadute, anche Vigliano nella morsa del maltempo - Inoltre, in regione Valmosino, hanno prestato servizio per sospendere la viabilità in tutela dei cittadini a seguito della caduta di una frana lungo la strada. g. c.

Progetto per l'area di Muggiò, fissati nuovi incontri in Regione. Il sindaco: "L'obiettivo è arrivare all'accordo di programma" - ... comprensiva di realizzazione degli impianti sportivi, parcheggio a raso e ottimizzazione della viabilità. Proseguono dunque gli incontri in Regione tra tecnici per esaminare la proposta dei privati. ...