Marketing - nuove regole e non solo | Bolelli e Vavassori sul futuro del doppio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dal Foro Italico, Lorenzo Ercoli Ilsi rinnova con l’obiettivo di sempre, quello di rendersi più appetibile a un mondo monopolizzato dai singolaristi. Il Masters 1000 di Madrid con la sperimentazione di un nuovo potenziale format per gli eventi della categoria ha segnato un passo, adesso è tempo di trarre i primi bilanci. Agli Internazionali d’Italia 2024 i protagonisti sono scesi in campo con il format tradizionale, Simonee Andreaapprodando in semifinale hanno regalato in patria un momento di gloria ale hanno fatto un bilancio: “La prova fatta a Madrid per quanto mi riguarda è buona, giocare in meno giorni è un bene. Magari da cinque li porterei a sei, così in caso di pioggia siamo coperti. Perforse non è il massimo avendo il singolo”. ...