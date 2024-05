Kiev accusa Mosca | Sta usando 40 civili come scudi umani a Vovchansk Cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 maggio 2024 – L’Ucraina hato la Russia di starfra i 35 e i 40nella regione di Kharkiv. Secondo la polizia locale, i russi tengono queste persone prigioniere vicino ad uno dei loro centri di comando per evitare che questo sia bombardato. La polizia ha avviato una indagine per crimini di guerra mentrehato le truppe russe di sparare sulla popolazione e di aver rinchiuso deinegli scantinati impedendogli di fuggire dalla zona dei combattimenti. epa11336723 Local man Valentyn, 60, carries in his arms his disabled father, Viktor, 84, as they evacuate from territories bordering Russia, in the city of, Kharkiv ...