Giro d’Italia 2024 - pagelle undicesima tappa | Milan fa la differenza in volat - Thomas ci prova

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Parla italiano l’del, vinta da Jonathan: ecco ledi oggi. All’arrivo di Francavilla al Mare è la bici del corridore azzurro a passare per prima sul traguardo, precedendo quella di Tim Merlier. Frazione che, come da pronostico, è stata effettivamente favorevole ai velocisti, ma in cui non ci si è annoiati. Ad animarla ci ha pensato prima la fuga di Affini, Van Dijke e Champion, ripresi a 35 km dal traguardo, e poi il vento, che ha accompagnato lo splendido scenario della costa adriatica. Negli ultimi metri lasi è quindi infiammata con unaa notevole dalla quale è uscito vittorioso. Gestisce Tadej Pogacar, che rimane in maglia rosa, mentre Geraint ...