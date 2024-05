Auto elettriche - sui dazi contro la Cina l’Europa si smarca

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Laha ormai un piede, o meglio una ruota, in Europa. Da settembre Stellantis comincerà a vendere in giro per il Vecchio continentea marchio cinese, Leapmotor per la precisione, prodotte in Polonia. Il gruppo franco-italiano, frutto delle nozze tra Fca e Psa, ha infatti concluso un accordo con la casa cinese di Hangzhou. L’export, quanto al, partirà a settembre 2024 da nove Paesi, tra cui Italia, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo, contando su una rete di 200 rivenditori. L’Italia diventa quindi semplice bacino di vendita, anche perché Stellantis ha scelto la Polonia come sito europeo per assemblare ledi Leapmotor. Lo stabilimento polacco di Tychy ha d’altronde il vantaggio di garantire costi del lavoro più bassi per un prodotto progettato per essere accessibile a ...