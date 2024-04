LIVE Arnaldi-O’Connell 6-4 - 1- - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | primo set molto laborioso per il ligure!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-TABILO LADI SONEGO-GASQUET 1-0 Appena largo il dritto inside out di. 40-30 Lungo il rovescio in contro-tempo dell’aussie. 30-30 Non parte il back di. 15-30 Ace (3°)! 0-30 Doppio fallo (2°), 0-15 Bravo l’australiano già dalla risposta a prendere il gioco in mano e chiudere di dritto.6-4! Si salva sulla risposta l’australiano, che poi regala una smorzata-assist all’azzurro che porta a casa un setsofferto alla prima chance di chiudere! 40-A Bellissimo recupero diin back lungolinea, che mette in difficoltà. 40-40 Preme sul ...