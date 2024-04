Il progetto di Cometa e IGT | Tirocini all’estero per i ragazzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) I n questi giorni ventisei tra studentesse e studenti della scuola Oliver Twist divarcano per la prima volta i confini dell’Italia per un’esperienza di mobilità internazionale e raggiungeranno la Spagna, nei dintorni di Bilbao, per Sala Bar e Ristorazione, la Finlandia, vicino a Helsinki, per il legno e Malta, vicino a La Valletta, per il tessile per due settimane dio curriculare. "È una grande opportunità per ragazze e– afferma il preside della Scuola Oliver Twist, Giovanni Figini – Al di là delo, sarà una bella sfida imparare a gestirsi in autonomia, seppur accompagnati da un tutor. Nella selezione deiabbiamo privilegiato quelli più motivati e in situazioni di svantaggio". La mobilità di studentesse e studenti, possibile anche ...