Cortona - serie di aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale

(Di giovedì 25 aprile 2024) Arezzo, 25 aprile 2024 – L'Ufficiodel Comune dieffettuerà unadiper agevolare il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali ai fini delle candidature per le Elezioni europee. Di seguito il calendario: Sabato 27 e domenica 28 aprile dalle 8 alle 12; Lunedì 29 aprile mattina apertura regolare 9.30-12.30, più apertura straordinaria pomeridiana dalle 15 alle 18; Martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio apertura continuata dalle 8 alle 20. L’Ufficiodel Comune si trova in via Roma, 10 a