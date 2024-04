Caso Scurati - Bortone floppa negli ascolti tv e gioca la carta visibilità

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 25 aprile 2024) Serenasu RaiTre aveva comunicato che forze oscure ed imperscrutabili gli avevano censurato il monologo diper il 25 aprile, previsto per il suo programma Chesarà in onda su Rai Tre. La terribile notizia ha squarciato i cieli d’Italia nell’ora più tenerella e cioè quella serale in cui la gente si rinfranca delle amarezze diurne con la cena. La notizia, dicevamo, che ha bloccato due guerre quasi – mondiali e, fatto ancora più rilevante, ha oscurato il fugone di Amadeus, ha prodotto sgomento e sconcerto tra i pochi che conoscevano Antonio, scrittore che assomiglia in modo inquietante ad un androide di Blade Runner e specializzato in far soldi sfruttando Benito Mussolini. Ricorda un po’ quegli atei che per far vendere un libro mettono il nome di “Dio” nel titolo che poi attaccano in altra sede. Ma proprio grazie ...