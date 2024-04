Antonio Scurati in piazza a Milano? E intanto Fabio Fazio | ecco il suo buon 25 aprile | Guarda

Antonio Scurati (IG Serena Bortone ) In Rai scoppia il caso Antonio Scurati : la sua partecipazione di questa sera al programma di Rai 3 Che Sarà, condotto da Serena Bortone , è stata annullata. Lo scrittore sarebbe intervenuto con un monologo sul 25 aprile. Il disappunto della conduttrice non si ... Continua a leggere>>

Antonio Scurati (X Che Tempo Che Fa) E’ stato il caso degli ultimi giorni in Rai, dibattuto un po’ ovunque, ma per Antonio Scurati è Tempo di andare in onda. Non a Che Sarà da Serena Bortone, dove era atteso sabato scorso prima che scoppiasse il polverone, ma a Che Tempo Che Fa. Sarà Fabio ...

Continua a leggere>>