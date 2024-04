AEW | Collision-Rampage confermato anche questa settimana - tutti gli annunci dei ciò che vedremo sabato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 aprile 2024)il format discorsa in casa AEW:andranno in onda nuovamente ill’uno dopo l’altro, con tre ore di show live come accadutoscorsa, in preparazione all’ultimo PPV Dynasty. Sono diversi i match confermati per i due show, che si terranno al Daily’s Place di Jacksonville, Florida, come accaduto stanotte per Dynamite:Thunder Rosa vs. Deonna Purrazzo Parking Lot Fight: Chuck Taylor vs. Trent BerettaUnified World Trios Championship: Bullet Club Gold (c) vs. Top Flight & Action Andretti Non-Title Match: AEW Women’s World Champion Toni Storm vs. Anna Jay