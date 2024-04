PON palestre - mense e aree gioco | proroga al 30 giugno per ultimazione lavori e forniture

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Con nota del 24 aprile il Ministero comunica che il termine per il completamento deie/o dellerelativi all'avviso n. 18786 del 202021 “messa in sicurezza e l’adeguamento delle, l’allestimento dellescolastiche e l’abbattimento delle barriere architettoniche” sonoti al 302024. L'articolo .

Il sistema educativo italiano mostra un marcato divario tra Nord e Sud, evidente non solo nell' apprendimento ma anche nella qualità delle infrastrutture scolastiche. Edifici, mense , palestre , aule ampie e sicurezza, così come l'efficienza energetica, sono tutti aspetti che variano notevolmente tra ... (orizzontescuola)

Nuova mensa da mezzo milione: "La priorità è investire sulla scuola" - Codigoro, inizieranno il prossimo mese i lavori della struttura che sarà al servizio di cinque classi. Il sindaco Zanardi: "Stanzieremo 20 milioni sui plessi e sul futuro dei nostri ragazzi".ilrestodelcarlino

Scuola Viva in cantiere - Servizio digitale attivo e FAQ consultabili - La presentazione delle istanze è formalizzata tramite il servizio digitale dedicato, denominato “Domanda di candidatura per Scuola Viva in cantiere”, accessibile sul Catalogo dei servizi digitali di ...regione.campania

A Venarotta nuovo plesso scolastico a emissioni quasi zero - Inaugurato oggi il nuovo plesso scolastico del Comune di Venarotta (Ascoli Piceno) ricostruito dopo il sisma del 2016. (ANSA) ...ansa