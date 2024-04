(Di mercoledì 24 aprile 2024) Laè stata battuta inAffari costituzionali alla Camera: con 10 voti a favore e 7 contrari è infatti passato un emendamento del M5s. Lo annunciano le opposizioni e in particolare il Pd. Nel corso della votazione erano assenti i deputati della Lega. Urla e polemiche durante i lavori: il presidente dellaNazario Pagano, di FI, vuole procedere con un nuovo voto ma secondo i partiti di minoranza questa scelta sarebbe contro le regole: "Il regolamento della Camera prevede che, qualora si ritenesse che ci siano state irregolarità - e non ce ne sono state - la nuova votazione avvenga immediatamente. E immediatamente non vuol dire solo a livello temporale ma anche 'rebus sic stantibus', ovvero con i medesimi soggetti", afferma il deputato M5s Alfonso Colucci.

Ardea , 15 aprile 2024 – “Sento di dover commentare con tutti voi il consiglio comunale del 11 Aprile dove erano presenti due mozioni protocollate da me e che la mia stessa maggioranza , alla quale ormai è chiaro il disaccordo sui temi, non ha approvato”. E’ quanto si legge in un comunicato di ... (ilfaroonline)

È scoppiato il caos in commissione Affari Costituzionali della Camera. La maggioranza di centrodestra è andata sotto e un emendamento del Movimento 5 stelle è stato approvato. Ma il presidente della commissione Nazario Pagano, esponente di Forza Italia, ha deciso di far ripetere il voto , ... (ilfattoquotidiano)

All'Aventino Pd non crede nessuno. Meloni pensa alla sua ex portavoce. Grandi manovre per il Cda Rai - L’ad, poi, designa il direttore generale. La nomina del presidente deve essere poi ratificata dalla commissione di vigilanza con la maggioranza dei due terzi. Fin qui le regole. La politica entra in ...huffingtonpost

Pd, maggioranza va sotto sull'Autonomia. Caos in commissione - La maggioranza è stata battuta in commissione Affari costituzionali alla Camera: con 10 voti a favore e 7 contrari è infatti passato un emendamento del M5s. Lo annunciano le opposizioni e in particola ...ansa

Autonomia: il governo va sotto e il presidente fa ripetere la votazione, caos in commissione alla Camera - Le opposizioni contro la decisione di Pagano, 'la maggioranza perde la partita e si porta via la palla' (ANSA) ...ansa