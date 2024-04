(Di domenica 21 aprile 2024) Il conduttore del programma del sabato pomeriggio di Rai 3 ha deciso di passare la mano e dedicarsi a limitati progetti editorialilascia la conduzione di Tv Talk dopo 19 anni alla guida del programma. La sua ultima puntata andrà in onda il 25 maggio, ponendo fine a una lunga e apprezzata carriera alla guida del talk show di approfondimento televisivo.ha deciso di rinunciare a Tv Talk al culmine del successo, con una media dell'8,4% di share e quasi un milione di telespettatori, considerando che sia arrivata l'ora giusta di passare il testimone a una nuova generazione. Le ragioni della decisione die le sue prospettive future La televisione di Stato continua a perdere pezzi importanti, …

Dopo 22 anni alla conduzione di TvTalk , Massimo Bernardini dice addio al programma di analisi tv su Rai3. In un'intervista spiega i motivi della sua scelta e parla del futuro della ... (fanpage)

Massimo Bernardini addio a TvTalk: “Ora spazio ai giovani, mi piacerebbe che fosse una donna a sostituirmi” - Massimo Bernardini lascia la conduzione di Tv Talk dopo 19 anni alla guida del programma. La sua ultima puntata andrà in onda il 25 maggio, ponendo fine a una lunga e apprezzata carriera alla guida de ...movieplayer

Massimo Bernardini dice addio a TvTalk: “Spazio ai giovani. Spero mi sostituisca una donna” - È tempo di grandi cambiamenti tv. Il 25 maggio Massimo Bernardini condurrà per l'ultima volta Tv Talk, programma di analisi televisiva su Rai 3. La trasmissione andò in onda per la prima volta nel ...fanpage

Massimo Bernardini annuncia l’addio a Tv Talk dopo 22 anni: “A questo punto, è’ doveroso” - Massimo Bernardini, volto storico della televisione italiana e conduttore di "Tv Talk", ha annunciato il suo ritiro dalla conduzione del programma dopo ben 22 anni. La notizia è stata resa pubblica at ...baritalianews