La Proloco di Pulsano ha compiuto 58 anni

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 21 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoUn traguardo importante che la giovane amministrazione ha voluto festeggiare con un evento organizzato presso la sala del trono del Castello de Falconibus, fiore all’occhiello della cittadina in provincia di Taranto, valorizzato dal costante lavoro e impegno dei volontari dellache ne esaltano le bellezze, la storia, rendendolo fruibile ai cittadini e ai tanti turisti che ogni anno accorrono nel centro storico. La cerimonia è stata occasione per conferire le tessere di socio onorario a diversi cittadini che, a vario titolo, si sono distinti nella promozione del territorio. Davvero una gran bella squadra che si adopera tantissimo per promuovere il territorio ed esaltarne le bellezze e le tipicità, incarnando il vero senso di “pro loco”, ossia a favore del luogo. Un concetto, ahinoi, non chiaro proprio a tutti. L'articolo proviene ...