Juve - Del Piero | Allegri? Certe cose sono evident - ma…

Lazio - Juventus, la decisione sulla conferenza stampa di Tudor - La Lazio ha reso noto attraverso i suoi canali social ufficiali come in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus il tecnico Tudor interverrà in conferenza stampa domani ...noibiancocelesti

Mercato Juve, dichiarazioni a sorpresa : “Potrebbe andare al Napoli” - La Juventus reduce dal pareggio 2-2 in extremis contro il Cagliari ... Come confermato dall’ex Milan e Inter, un pilastro della squadra di mister Allegri potrebbe approdare ai rivali del Napoli.spazioj

IL COMMENTO - Del Piero: "Momento particolare per la Juventus" - "E'un momento particolare per la Juventus. Lungi da me mettermi in mezzo, io ho parlato spesso di Massimiliano Allegri, penso che le cose siano visibili, a seconda di come uno voglia vederle, si puoi ...napolimagazine