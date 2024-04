Far Cry 7 | Cillian Murphy non sarà il villain del gioco - precisa un insider

(Di domenica 21 aprile 2024)nonpresente in Far Cry 7, ad affermarlo è stato lo stesso leaker dal quale sono partite le indiscrezioni nelle scorse ore, cercando in questo modo di mettere a tacere le tante indiscrezioni che stanno correlando di recente sul. Come riportato daGaming, il leaker xj0nathan ha deciso di mettere un freno ai rumor che volevano il celeberrimo attore di Hollywood essere pronto a ricoprire il ruolo diall’interno del settimo capitolo della serie sparatutto di Ubisoft, affermando che in realtà non ha mai suggerito la presenza del recente premio Oscar all’interno del. Difatti ricordiamo che l’ha condiviso nella giornata di ieri un tweet contenenti tutta una serie di immagini, dove tra queste era presente ...

Tramite una nota ufficiale, il Crystal Palace è tornato a parlare dell’improvviso cambio in panchina. con l’addio di Roy Hogdson che sarà verosimilmente sostituito da Oliver Glasner. Non si è ... (sportface)

Ubisoft ha deciso di celebra re il ventesimo anniversario della serie Far Cry con un video dedicato, svelando contestualmente che il franchise di sparatutto in prima persona è stato in grado ... (game-experience)

Far Cry 7: l'annuncio sarebbe vicino e ci sarebbe un grandissimo attore coinvolto - Secondo un leaker noto per le sue accurate predizioni riguardo ad Assassin's Creed, l'annuncio di un nuovo Far Cry potrebbe arrivare entro martedì.tomshw

L'insider J0nathan ritratta i rumor su Far Cry 7: Cillian Murphy non sarà nel gioco - A distanza di poco tempo dal suo precedente post, l'insider j0nathan ha ritrattato le indiscrezioni da lui riportate: Cillian Murphy non sarà in Far Cry 7.everyeye

Fallout: le 5 regole per sopravvivere alla Zona Contaminata - In occasione dell'uscita della serie TV di Fallout, scopriamo insieme 5 regole per sopravvivere alla Zona Contaminata ...badtaste