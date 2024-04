Kiev | 8 morti in attacchi Dnipropetrovsk

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 19 aprile 2024) 10.50 Sono almeno 8,inclusi 2 bambini,ineglidelle forze russe nella regione ucraina di. Lo riferisce il ministro dell'Interno Klymenko.Ferite altre 18 persone. A Dnipro distrutto un edificio residenziale e la stazione ferroviaria è stata danneggiata.Colpite anche Kryvyi Rih e Synelnykove", scrive il presidente Zelenski. Le forze ucraine riferiscono di aver abbattuto per la prima volta un bombardiere a lungo raggio Tu-22M3 usato per lanciare missili cruise sulle città. Ma Mosca precisa:caduto per guasto tecnico