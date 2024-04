FutuRome - la call for artist di IA generativa di Dominio Pubblico

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma città eterna, città ideale e città che guarda al futuro con un passato leggendario è la protagonista dellaforcompletamente gratuita “”, che si concluderà il prossimo 15 maggio e le cui opere selezionate parteciperanno ad una mostra presso il Teatro India, all’interno della XI Edizione di– Youth Fest. I cittadini della Capitale sono chiamati ad immaginare una Roma post apocalittica visualizzando scenari futuribili, così realistica da sembrare vera ma sempre con il tocco onirico dell’Intelligenza Artificiale. Leggi anche: —– YOUTH FEST, IN PRIMA LINEA PER ESALTARE LA CREATIVITÀ DEI PIÙ GIOVANI, sfida lanciata ai giovani creativi per generare il ...