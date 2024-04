Un contributo che non costa nulla ma che può davvero fare la differenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’importanza di aiutare il prossimo è oggi più che mai sotto gli occhi di tutti. Purtroppo gli ultimi anni sono stati molto duri sotto diversi punti di vista. Pandemia, crisi economica e caro energia hanno messo in ginocchio le finanze di un gran numero di persone. Esistono diversi modi per aiutare concretamente e donare e tra questi, in particolare in questo momento dell'anno, c'è anche il 5x1000, unche nonma ha un inestimabile valore per gli enti che lo ricevono: la quota rappresenta infatti una fonte di supporto importante per molte istituzioni che svolgono attività di rilevanza sociale oppure di ricerca sanitaria, universitaria e anche scientifica. Andando nello specifico il 5x1000 è un sistema di finanziamento del comparto no profit che trae risorse dall'imposta sul reddito delle ...