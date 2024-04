NBA - i risultati della notte 18 aprile | i 76ers conquistano i playoff Miami sconfitt - dovrà sfidare i Bulls Eliminata Atlanta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si sono giocate questale seconde due sfide di play-in in NBA, quelleEastern Conference. E se PhiladelphiaHeat si giocavano direttamente un posto ai(contro i New York Knicks), ChicagoHawks si sfidavano per restare in corsa e giocare contro la perdente di-Heat per l’ultimo posto ai. Ecco come è andata. I Philadelphiail settimo posto a Est imponendosi suiHeat per 105-104. Match tiratissimo, incandescente e che si decide negli ultimi 30”. Sul 96-96, infatti, iallungano con una giocata da tre punti di Oubre Jr, poi Maxey dalla lunetta firma il +5. Un gap che gli Heat non ...