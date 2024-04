Illustrissimo signor Duca L’omaggio a Cosimo I e Vasari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il 21 aprile alle 19, nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte diI dei Medici (nella foto) e di Giorgio(1574-2024), il Comune di Firenze e Mus.e propongono, nel Salone dei Cinquecento, l’evento di living history "" dedicato al granI, ‘padre’ della Toscana moderna, nella ricorrenza della sua morte avvenuta proprio il 21 aprile del 1574. L’iniziativa ha come obiettivo quello di valorizzare e far conoscereI e Giorgio, protagonisti i della storia fiorentina e il loro indissolubile connubio. La sala grande – così era detto il Salone dei Cinquecento – è il luogo che più di ogni altro racchiude la storia diI de’ Medici e diventa ...