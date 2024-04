Pothos | come farlo arrampicare | trucchi infallibili

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 16 aprile 2024) Se amate le piante da interno ma non avete il pollice verde, nessuna paura: alcune varietà tropicali sono davvero molto resistenti e possono sopportare persino periodi non troppo lunghi di siccità, l’ideale per chi è smemorato e non sempre si ricorda di bagnare i vasi. Tra le specie più belle c’è sicuramente il, che ha un portamento rampicante e si adatta benissimo a vivere in appartamento, senza richiedere troppe cure. Scopriamocoltivarlo e in che modo aiutarlo ad arrampicarsi., le caratteristiche della pianta Il(Epipremnum aureum), conosciuto anchepotos o potus, è una pianta sempreverde tropicale appartenente alla famiglia delle Aracee. Originario dell’Asia sud-orientale, è diffusa soprattutto in Australia, in alcune isole del Pacifico e in Madagascar. Tuttavia, ...