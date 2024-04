Cina | Fiera di Canton apre con aumento di acquirenti stranieri

(Di lunedì 15 aprile 2024) Guangzhou, 15 apr – (Xinhua) – La 135ma sessione della China Import and Export Fair, nota anche comedi, si e’ aperta oggi a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong. Fino a ieri, circa 149.000provenienti da 215 Paesi e regioni avevano completato la pre-registrazione all’evento, segnando un notevoledel 17,4% rispetto all’edizione precedente. Il desiderio di partecipazione deglie’ aumentato, con un crescente afflusso didagli Stati Uniti, dai Paesi del Medio Oriente, dai quelli partecipanti alla Belt and Road Initiative e dai Paesi membri del Partenariato economico globale regionale. In programma fino al 5 maggio, lavanta circa 74.000 stand ...

