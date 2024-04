Treni da e per la Puglia | lavori sulla linea Adriatica e lo sciopero in Campania Oggi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Di seguito alcuni comunicati diffusi datalia: Dal lunedì 8 a venerdì 12 e da lunedì 15 a venerdì 19 aprile, perdi manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra San Vito Lanciano e San Severo, alcunisubiscono le modifiche indicate di seguito. Modifiche previste dall’Orario di Servizio in vigore deiFrecciarossa, Intercity e Intercity Notte: • dall’8 al 12 e dal 15 al 19 aprile iFrecciarossa della relazione Torino/Milano/Venezia – Bari/Lecce/Taranto: subiscono limitazioni di percorso nelle stazioni di Ancona o Pescara e non viaggiano nella tratta finale; iFR 8810, FR 9806, FR 8814, FR 8820 (anche il 13 e il 20 aprile), FR 8824, FR 9808 hanno origine da Pescara;FR 8816, FR 8818, FR 8828 e FR 8830 hanno ...

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Treni talia: Dal lunedì 8 a venerdì 12 e da lunedì 15 a venerdì 19 aprile, per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra San ... (noinotizie)

Sciopero di 8 ore indetto da alcune sigle sindacali della Campania in treni talia. ferma a Napoli la metro Linea 2.Continua a leggere (fanpage)

EAV: pronto a Valencia il primo treno Stadler per la vesuviana. 10 in esercizio entro il 2025 - (FERPRESS) – Napoli, 12 APR – Pronto a Valencia il primo treno Stadler costruito per la vesuviana. Ad Agosto sarà spedito a Napoli dove sarà pronto nell’officina Eav di San Giovanni il 5 settembre. A ...ferpress

Partirà da Reggio Calabria il treno speciale storico della Magna Grecia - “Sarà, come ogni anno, una festa per tutti i partecipanti, – dichiara Anna Donati, portavoce di AMODO – con i Sindaci dei centri toccati dal percorso del treno ad accogliere i turisti, per perorare la ...strettoweb

Comprò biglietti del treno ai migranti, assolta Nawal Soufi - La 3a sezione penale del Tribunale di Catania ha assolto - perché il fatto non sussiste - l'attivista marocchina per i diritti umani che nel 2104 comprò dei biglietti per Milano ad alcuni siriani che ...rainews