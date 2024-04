Stadio del Napoli | Manfredi | “Priorità al Maradona | per Bagnoli i problemi sono i vincoli”

Varese: il Franco Ossola perde i pezzi - VARESE – «Non sussistono più i requisiti necessari per l’agibilità del Settore Distinti e si determina quindi la chiusura». Perde i pezzi lo storico Stadio del Varese Franco Ossola ed è stata la ...sportlegnano

Questa sera la mostra della Curva Nord Piacenza al Garilli e l'asta di beneficenza per il DreamTeam - Appuntamento venerdì sera allo Stadio Garilli (apertura cancelli ore 19, chiusura ore 24) con la mostra organizzata dai Ragazzi della Nord del Piace sulla storia della nostra Curva in memoria di David ...sportpiacenza

GAZZETTA - Napoli-Frosinone, previsto l'ennesimo sold out della stagione al Maradona - Come riporta La Gazzetta dello Sport, per Napoli-Frosinone è previsto un altro sold out allo Stadio Diego Armando Maradona: "La contestazione di Monza è stato un atto d’amore nei confronti dei giocato ...napolimagazine