Roma | ha fatto più Daniele De Rossi in tre mesi che Mourinho in tre anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ha riportato lain corsa per la Champions (a -3 dal Bologna quarto in classifica, ma considerando che quest’anno quasi sicuramente l’Italia avrà un posto extra e basterà arrivare quinti, oggi i giallosarebbero qualificati). È tornato a vincere un derby che mancava da oltre duee che nelle ultime stagioni aveva portato quasi solo sconfitte e delusioni. Soprattutto, e questo conta forse anche più del resto, ha semplicemente restituito allala voglia e l’attitudine di giocare a calcio. Insomma, si potrebbe dire che per lahapiù Dein trechein tre. Quella dei Friedkin sembrava una mossa suicida: esonerare un allenatore ancora inspiegabilmente idolatrato ...