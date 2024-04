Gaza | Israele si ritira da Khan Yunis | “Guerra non è finita”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024 (Adnkronos) –sidal sud della Striscia di, i soldati lasciano. L'operazione militare però non èe l'attacco a Rafah, dove sono concentrati circa 1,4 milioni di civile, rimane nei piani delle forze di difesa (Idf). "Lacontinua, siamo lontani dallo stop", dice il generale Herzi Halevi, capo dello stato maggiore, definendo la situazione sul campo e completando il quadro delineato dalle parole del premier Benjamin Netanyahu – "è ad un passo dalla vittoria" – e del ministro della Difesa, Yoav Gallant. Tra sabato 6 e domenica 7 aprile,hato tutte le truppe di terra dal sud della Striscia dopo quattro ...

