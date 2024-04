Cordoglio del Presidente Mattarella per la morte del Maresciallo Francesco Pastore

(Di lunedì 8 aprile 2024) e del CarabiniereFerraro ldella Repubblica, Sergio, ha inviato al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, il seguente messaggio:«Ho appreso con profonda tristezza la notizia del grave incidente stradale verificatosi in provincia di Salerno in cui, durante lo svolgimento di attività di servizio, hanno perso la vita ile il CarabiniereFerraro, ed è rimasto ferito un altro militare dell’Arma, nonché le persone a bordo degli altri veicoli coinvolti.In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei, Signor Comandante Generale, e all’Arma dei Carabinieri la mia solidale vicinanza.La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa ...

«Esprimo profondo cordoglio per il tragico Incidente stradale, avvenuto in provincia di Salerno, in cui hanno perso la vita due carabinieri. Rivolgo alle famiglie del maresciallo Francesco... (ilmattino)

Colombia: forte Cordoglio per la morte di padre Enzo Roattino, per 41 anni missionario della Consolata al fianco degli indigeni Nasa - Forte impressione e Cordoglio, in Colombia, per la morte di uno dei missionari più conosciuti nel Paese, per i lunghi anni trascorsi nel Cauca, accanto agli indigeni Nasa. Si tratta di padre Enzo Roat ...agensir

È morto l’ex sindaco Franco Provvidenti: il Cordoglio della politica - MESSINA. È morto ieri l’ex sindaco di Messina Franco Provvidenti, che governò la città dello Stretto dal 1994 al 1998, col sostegno di una coalizione di centrosinistra (qui il link). Intorno all’ex ma ...letteraemme

Il feretro di Francesco Pastore, il giovane Carabiniere pugliese vittima di un incidente stradale, è stato riportato a casa tra silenzio e lacrime - Una regione in lutto si unisce nel ricordo dei due giovani carabinieri caduti in servizio, esprimendo profondo Cordoglio e solidarietà.baritalianews