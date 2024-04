Pagelle Monza-Napoli 2-4 | Politano e Zielinski show Bocciato Doveri

(Di domenica 7 aprile 2024) I voti e ledi2-4:trascinano ilcon due gol fantastici, rigore negato su Ngonge. Una spettacolare rimonta nel segno dipermette aldi espugnare 4-2 l’U-Power Stadium di. Decisivi nella ripresa i gol strepitosi della coppia azzurra, impreziositi dalle reti di Osimhen e Raspadori. Non basta ai brianzoli la doppietta di Djuric e Colpani.Di Gregorio 6; Birindelli 5 (31’st Kyriakopoulos 6), Izzo 5, Marì 6.5, Caldirola 5; Akpa Akpro 6 (9’st Bondo 6), Gagliardini 5 (31’st V.Carboni 6); Colpani 7.5, Zerbin 6.5 (9’st Ciurria 6), Mota 6 (27’pt Maldini 6); Djuric 7. All. Palladino 5.5Meret 6; Di ...

I voti ai protagonisti del match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: Pagelle Monza Napoli Le Pagelle dei protagonisti del match Monza Napoli , valido per la 31esima ... (calcionews24)

Monza -Napoli 2-4 Di Gregorio 5,5: con un passivo come quello odierno è inevitabilmente una giornata difficile per l`estremo difensore di ca... (calciomercato)

Monza-Napoli 2-4 Monza Di Gregorio 5,5: con un passivo come quello odierno è inevitabilmente una giornata difficile per l`estremo difensore di ca... (calciomercato)

Monza-Napoli 2-4 (9’ Djuric, 56' Osimhen, 58' Politano, 61' Zielinski, 63' Colpani, 69' Raspadori): gli azzurri si sbloccano! - 17.00 - FINISCE QUI! 16.55 - CONCESSI 4'. 87' - GIALLO PER BONDO! Fallo su Politano che si era involato. 84' - GIALLO PER DONATI DALLA PANCHINA: ammonizione per ...tuttonapoli

Serie A, la classifica aggiornata. Risale il Napoli - La vittoria del Napoli sul Monza rilancia la squadra partenopea in classifica, pronta a lottare per un posto in Europa. I brianzoli con la sconfitta non sorpassano il Torino, mentre il Napoli supera..torinogranata

Monza-Napoli, le Pagelle di CM: vola Osimhen, Politano la ribalta e torna Zielinski. Stecca Palladino - (9' st Bondo 5,5: entra nella fase più calda e non riesce proprio ad invertire la rotta) ...calciomercato