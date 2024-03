Gp Australia | pole-Verstappen e super-Sainz secondo Perez penalizzato | Lecerc quarto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Maxconquista la terzaposition in tre gare stagionali. Il campione del mondo della Red Bull ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gran Premio d', in 1'15"915, davanti a unCarlos(+0"270) reduce dall'intervento per appendicite. Soltanto quinta l'altra Ferrari di Charles Leclerc (+0"520) che era stato davanti nel corso delle libere (poi il monegasco è salito alposto in virtù della penalizzazione di. Terzo tempo per l'altra Red Bull di Sergio(+0"359), come detto poie retrocesso in sesta piazza per aver ostacolato Nico Hulkenberg nel corso del Q1. In virtù della penalizzazione Lando Norris sale al terzo posto. Chiudono la top ten Oscar Piastri, George Russell, ...