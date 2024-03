Olanda | Wilders getta la spugna | “Non ho il sostegno per diventare premier” Ma il suo partito di destra vola nei sondaggi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Geert, leader deldelle Libertà (Pvv) e vincitore delle elezioni parlamentari dello scorso novembre, ha reso noto di essere pronto a rinunciare all’incarico di primo ministro per facilitare la formazione di un governo di. “Possosolo se tutti i partiti della coalizione mi sostengono. Non è stato così”, ha scrittosu X, ribadendo la sua volontà di formare “un governo di”. I Paesi Bassi sono preda di una grave paralisi politica che, a quasi quattro mesi dal voto, ha reso impossibile la formazione di un nuovo esecutivo e prolungato il mandato del governo guidato dal sempiterno Mark Rutte. Il Pvv era arrivato al primo posto alle elezioni con poco più del 23 per cento dei consensi e 37 seggi sui 150 della Camera Bassa ...

Mercoledì scorso Mark Rutte ha accolto in Olanda il presidente cipriota Nikos Christodoulides. Due giorni dopo, era a Kharkiv per una missione di alto valore politico: visitare una delle città più ... (open.online)

Wilders, "non ho il sostegno per diventare premier olandese": BRUXELLES - Il leader dell'ultradestra olandese Geert Wilders, vincitore delle elezioni politiche dello scorso 22 novembre, annuncia di non avere il sostegno di tutti i partiti di coalizione per ...ansa

Continua l'avanzata dei partiti di estrema destra in Ue. Cosa significa per le Europee: Leggi su Sky TG24 l'articolo Continua l'avanzata dei partiti di estrema destra in Ue. Cosa significa per le Europeetg24.sky

Formazione governo in Olanda, settimana cruciale: La formazione del governo in Olanda è ormai una telenovela: Pieter Omtzigt e Geert Wilders hanno incontrato l’informateur Putters oggi, nella “settimana della verità”. Omtzigt ha dichiarato che le voc ...31mag.nl