Kiev | ' quest' anno produrremo 2 milioni di droni'

(Di martedì 5 marzo 2024) L'Ucraina produrràduedi: lo ha detto al canale United News la vice ministra per le Industrie strategiche, Hanna Gvozdyar, come riporta Rbc-Ucraina. Gvozdyar ha osservato che i bisogni dell'esercito sono molto maggiori rispetto a quelli che possono essere coperti dalle capacità finanziarie del Paese. "E anche insieme ai nostri partner sarebbe difficile per noi. Tuttavia stiamo lavorando ina direzione. Ora stiamo aumentando la produzione di", ha aggiunto: "in termini di produzione, stiamo andando ben oltre il milione. E sono sicura cheraggiungeremo la soglia dei 2".