Ranking ATP 4 marzo 2024 | Jannik Sinner stabile al n 3 del mondo | Berrettini crolla in classifica

(Di lunedì 4 marzo 2024) Una nuova settimana ha inizio e al vertice del tennis mondiale poco cambia. Il serbo Novak Djokovic comanda ilATP e siamo a quota 415 settimane per lui, davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e a. I tre, come anche gli altri giocatori di maggior rilievo, sono attesi al Sunshine Double, che andrà a definire in maniera importante la graduatoria. Da questo punto di vista,ha potuto anche concedersi un “sorriso” per quanto accaduto a Dubai, visto il margine di vantaggio nei confronti del russo Daniil Medvedev (n.4), a -555 dall’altoatesino. Una top-10 nella quale, visti i riscontri ad Acapulco, è tornato a essere presente Casper Ruud (n.9) con la Finale in Messico e l’australiano Alex de Minaur (vincitore dell’ATP500 citato) è n.10.ATP Lunedì 4...

Indian Wells, “quali”: in campo Gaio, Vavassori e Nardi: Sono tre gli azzurri al via nelle nelle qualificazioni del “BNP Paribas Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 ...sport.tiscali

Tennis, atp Santiago: vince l'argentino Baez: Per Baez e' il sesto titolo Atp in carriera. Il 23enne sale con questa vittoria al 19mo posto della classifica mondiale del tennis maschile, suo best Ranking.sportmediaset.mediaset

WTA Indian Wells, qualificazioni: Errani passa il primo turno. Avanti Hsieh e Tauson: Inizio positivo per Sara Errani che supera Krunic in due set. Timofeeva fermata da Liu, Hsieh vince in rimonta e trova Hibino. Siegemund out ...ubitennis