Cau | oltre 2mila pazienti curati | Tempo di attesa di 40 minuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024)di primi bilanci per i Cau, i Centri di assistenza e urgenza che negli ospedali sostituiscono i vecchi punti di Primo intervento. Sotto la lente ci sono gli accessi, che in Romagna al 25 febbraio sono stati complessivamente 11.397, dei quali, nel comprensorio di Cesena, 1.471 sono stati registrati al Cau dell’ospedale "Ginesio Marconi" in viale Cesare Abba a Cesenatico, 550 alla Casa della Comunità "Valle Savio" in via Decio Raggi a Mercato Saraceno e 144 al Cau di San Piero in Bagno-Bagno di Romagna. Sono dati che vanno analizzati tenendo in considerazione il calendario, perchè nel nostro territorio i servizi sono stati aperti recentemente, per la precisione il 15 gennaio a Cesenatico e Mercato Saraceno, ed il 22 gennaio a Bagno di Romagna. I Cau fanno capo alle Cure primarie, sono aperti tutti i giorni e all’interno vi operano medici di assistenza e infermieri ...