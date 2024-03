Cade da oltre 7 metri mentre pota un albero | Pietro Nicolai non ce l’ha fatta

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il 51enne era ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Questa mattina è arrivata la notizia del decesso. Vigile urbano muore dopo essere precipitato da un cestello elevatore – Ilcorrieredellacittà.com L’operaio che era con la vittima al momento dell’incidente si trova tuttora ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.da un cestellounmuore dopo 10 giorni di agonia Sono stati giorni di attesa e speranza per le sorti di, il vigile urbano di 51 anni, rimasto gravemente feritova unin un terreno di sua proprietà a Pardu Nou, Siamaggiore (Oristano). Ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di ...