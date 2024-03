Alto Adige | 16enne muore travolto da una valanga durante un fuoripista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un ragazzo di 16 anni è morto inda una. A dare l'allarme i genitori che non lo vedevano rientrare dopo una Plan in val Passiria.

Tragedia in Alto Adige . Una Valanga si è staccata nel pomeriggio a Racines di Dentro, in Sudtirol, travolgendo tre persone. Il bilancio provvisorio è un morto ... (leggo)

Il Veneto , e in particolare Vicenza, si ritrovano a fronteggiare le conseguenze di un'alluvione che, sebbene ricordi in quantità d'acqua i disastri passati ... (abruzzo24ore.tv)

La vacanza di un gruppo di scialpinisti tedeschi si è trasformata in una tragedia, sulle piste da sci di Racines, in Alto Adige , a causa del distacco di una ... (ildifforme)

L’ Inverno meteorologico volge al termine con oggi 29 Febbraio. In Alto Adige ha fatto caldo rispetto alla media tipica. Ciò che oggi emerge dai dati ... (retemeteoamatori)

Un ragazzo di 16 anni è morto sotto una valanga durante un fuoripista a Plan in val Passiria. L'incidente, avvenuto ieri pomeriggio, non ha avuto però ... (quotidiano)

Valanga in val Passiria, morto un sedicenne: La tragedia domenica sera a Plan. Il ragazzo trovato dopo ore di ricerche: per lui non c’era più nulla da fare. Solo quattro giorni fa la valanga mortale a Racines dove è morto un giovane tedesco ...altoadige

Altri 11 sommelier della mela in Alto Adige: Si è conclusa la terza edizione del corso di formazione nato su iniziativa del Consorzio Mela. Ora sono 43 gli iscritti all'albo. Kössler: "Un unicum nel mondo" ...altoadige

Hezbollah, soldati Israele tentano infiltrazione in Libano: (ANSA) - ROMA, 04 MAR - Per la prima volta dall'inizio del conflitto tra Hezbollah e Israele sei mesi fa, soldati israeliani hanno tentato di infiltrarsi in territorio libanese: lo ha annunciato nelle ...altoadige