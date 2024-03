Roma | 24enne ai domiciliari va in giro per la città con scacciacani e guanti | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 marzo 2024) Lo cercavano per notificargli un aggravamento della misura restrittiva. Iloriginario di Frascati era ricercato dai Carabinieri della Stazione diTor Vergata, ma si era reso irreperibile da giorni, fino a quanto i militari sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo. Il giovane è stato colpito da un’ordinanza di sostituzione degli arresticon quello della custodia cautelare in carcere a causa di varie violazioni delle prescrizioni imposte. Ilaiera ricercato da giorni – Ilcorrieredella.comL’aggravamento della misura Sono stati proprio gli uomini dell’Arma a chiedere un aggravamento della misura, dopo aver riscontrato che ilnon rispettava le limitazioni previste. In sostanza l’uomo più volte era venuto meno alle ...