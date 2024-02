(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il ministro degli Esteri ungherese: "Ilariapresentata qui in Italia come una specie di, una martire", ma "Inle persone sono stateuccise".

10.25 "Sono scioccato dalle reazioni italiane Questa signora (Ilaria Salis ) è stata presentata in Italia come una vittima , una martire.In Ungheria le persone ... (televideo.rai)

"Sono scioccato dalle reazioni italiane. Questa signora (Ilaria Salis) è stata presentata qui in Italia come una specie di vittima, una martire. In Ungheria le ... (quotidiano)

Ungheria insiste, gente quasi uccisa da gruppi di sinistra: Questa signora (Ilaria Salis) è stata presentata qui in Italia come una specie di vittima, una martire. In Ungheria le persone sono state quasi uccise. La gente è stata quasi picchiata a morte nelle ...ansa

Ilaria Salis, l'Ungheria insiste: gente quasi uccisa da gruppi di sinistra: Questa signora (Ilaria Salis) è stata presentata in Italia come una specie di vittima, una martire. In Ungheria le persone sono state quasi uccise". Lo ha affermato, in un video su Facebook, il ...tgcom24.mediaset

Ungheria insiste: “Ilaria Salis non è una vittima, la gente è stata quasi uccisa da gruppi di sinistra”: Il ministro degli Esteri ungherese insiste: "Ilaria Salis è stata presentata qui in Italia come una specie di vittima, una martire", ma "In ...fanpage