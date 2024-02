Un drone che vola a 350km h cambia le riprese della Formula 1

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 febbraio 2024) È l’ultima innovazione che stanno testando di recente: tutti i piloti ne sono rimasti estremamente sorpresi, tra questi anche Verstappen Grande novità nel mondo1. “Non avrei mai pensato di vedere unandare così veloce solo per registrare letelecamera”, ha confessato Max Verstappen dopo aver visto l’RBD-1, ildipinto nei colori Red Bull capace dire e registrare stabilmente a 350 km/h. Ha tre minuti di autonomia e una portata del segnale di 10 chilometri, sufficienti per due giri di un circuito o per registrare in alta definizione qualsiasi duello in un gran premio. Nuovonella1 – Cityrumors.it“Sono rimasto molto sorpreso dalla velocità con cui è riuscito a mantenere il ritmo ...