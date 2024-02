SCUOLA SANTA FILOMENA

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Durante le ore di storia abbiamo parlato del conflitto tra Russia e Ucraina e ci siamo chiesti da che parte stesse la ragione di una guerra tanto assurda. Nell’aula di un immaginario tribunale abbiamo sperato di risolvere la questione. Giudice: Signor Putin le do la parola e le chiedo il motivo dell’attacco militare del 24 febbraio 2022. Putin: Il 24 febbraio ho dato l’ordine di attaccare il territorio ucraino innanzitutto perché mi sento accerchiato e perché in Europa e nella Nato sono entrate nazioni che una volta facevano parte dell’Urss. Il mio grande problema è avere uno sbocco sul mare: il mare del Nord è gelato 6 mesi l’anno, l’unica via è il Mar Nero. Temo che l’Ucraina entri nella Nato, in questo caso sarei tagliato fuori da questo accordo perciò non ho potuto fare altro che attaccare. G.: La parola al signor Zelenski. Zelenski: Volevo subito dire che questo attacco è ...

