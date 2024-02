L' ex di Gigi D' Alessio è in dolce attesa? L' indizio social

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Anna Tatangelo è in? L'. Anna Tatangelo è incinta del secondo figlio? La foto sospetta su Donne Magazine.

Gigi D’Alessio ha spento 57 candeline. Per l’occasione, il cantante napoletano ha riunito tutti e 5 i suoi figli , avuti da tre compagne diverse, per una ... (diredonna)

È morto il promoter Roberto Iacobino. Portò in Calabria molte star della musica: Originario di Cariati portò in Calabria negli anni 2000 le più grandi star della musica, da Gigi D’Alessio a Pino Daniele, dalla Pausini a Ramazzotti fino al concertone di Vasco Rossi, ribattezzato ...corrieredellacalabria

Anna Tatangelo è incinta di Mattia Narducci Ecco la FOTO che accende il gossip: aspetta il secondo figlio: Come sappiamo, lei è già mamma di Andrea D’Alessio, nato dalla lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, che però non è mai sfociata in un matrimonio, sebbene la showgirl ne avesse espresso il ...donnapop

E' morto Roberto Iacobino, il promoter che portò Vasco a Catanzaro: Il manager originario di Cariati portò in Calabria negli anni 2000 le più grandi star della musica, da Gigi D'Alessio a Pino Daniele, dalla Pausini a Ramazzotti. Sua la firma sugli eventi più ...rainews