Laigueglia alla francese L’acuto di Martinez davanti a Vendrame

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 Ayuso ha affrontato da solo in testa la discesa, visto che Christen si è spostato. 15.30 Meno di 30 chilometri ... (oasport)

Trofeo Laigueglia 2024: il francese Lenny Martinez vince in solitaria, Vendrame in piazza d’onore: Inizio di stagione super per il giovane francese Lenny Martinez: secondo anno da professionista, subito due vittorie, andando a trionfare in solitaria anche al Trofeo Laigueglia con un'azione spettaco ...oasport

Trofeo Laigueglia 2024, vince Lenny Martinez: La stagione delle corse italiane si apre con il Trofeo Laigueglia 2024. Il tradizionale appuntamento ligure, arrivato alla 61esima edizione, vede fra gli attesi protagonisti diversi corridori importan ...informazione

Il 20enne francese Lenny Martinez vince in solitaria il Trofeo Laigueglia. Primo degli azzurri Andrea Vendrame: Quarto Jan Christen. Martinez ha centrato la terza vittoria in carriera dopo quella al Mont Ventoux l’anno scorso e quella di qualche giorno fa alla Classic Var. Si tratta della seconda vittoria ...blitzquotidiano