Esulta il centrodestra

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo l’inaugurazione di ‘Nibbio’, l’elicottero per il servizio dell’elisoccorso, fioriscono le reazioni di soddisfazione, ma anche qualche malumore.la Lega di Foligno, per la quale l’elisoccorso regionale a Foligno "è una ulteriore dimostrazione dell’importanza strategico del nostro territorio, in grado di offrire non solo una posizione baricentro rispetto alla geografia dell’Umbria, ma anche strutture adeguate alle esigenze". Per il Carroccio folignate, così la città "diventa punto di riferimento per il servizio sanitario dell’emergenza urgenza" grazie "all’impegno della Lega che si è battuta per il soccorso autonomo". I consiglieri regionali leghisti rivendicano l’avvio del percorso con la mozione a firma Carissimi e parlano di "conquista importante per la nostra regione". Parla di "passo decisivo per la nostra sanità" la consigliera regionale Eleonora Pace ...