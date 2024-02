Pagelle Inter-Atalanta 4-0 | voti e tabellino recupero Serie A 2023 2024

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ledi4-0, con iai protagonisti e ildeldella ventunesima giornata di. A San Siro nerazzurri di casa devastanti e ancora a segno per quattro volte, come già capitato nelle ultime tre partite: segnano Darmian, Lautaro Martinez (che sbaglia anche un rigore), Dimarco proprio sulla ribattuta del penalty e Frattesi, la Dea punita anche dal Var con un gol annullato e un rigore contro sempre al monitor. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Sommer 6; Pavard 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6; Darmian 7 (1’st Dumfries 6.5), Barella 7, Asllani 7, Mkhitaryan 6.5 (17’st Frattesi 7, 28’st Klaassen 6), Dimarco 7.5 (24’st ...

