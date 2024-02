Morto a 61 anni Virgil | l’ex “bodyguard” della WWF

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il mondo del wrestling è in lutto per la scomparsa di una figura molto amata: è stata diffusa, infatti, la notiziamorte di Michael Jones, noto ai fan come, Vincent o Soul Train Jones. Negli ultimi tempi,star WWF e WCW aveva dovuto affrontare diverse problemi di salute, tra cui demenza e ictus multipli. La presenza dinel mondo del wrestling ha attraversato decenni, lasciando un segno indelebile su fan e colleghi. Una personalità genuina A darne l’annuncio è stato l’arbitro Mark Charles III, con un accorato post su Facebook. L’impatto disi è esteso ben oltre le imprese sul ring. Si è relazionato con i fan a livello personale, dedicando spesso del tempo a interagire con loro durante gli eventi e le convention. La sua presenza non si limitava ...