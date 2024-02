La sicurezza energetica passa dalla divisione di Terna 

Il regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre, entrerà in vigore il prossimo 22 dicembre. "E' un passo decisivo per rendere pienamente ... (newsbiella)

Manutenzione periodica dei dissuasori: fondamentale per la sicurezza e l’efficienza delle aree pubbliche: 28/02/2024 - In un'epoca in cui la sicurezza delle aree pubbliche diviene ogni giorno più importante, è indispensabile che le tecnologie e i sistemi utilizzati per la protezione di questi spazi assicu ...edilportale

La nuova cantina della Tenuta Il Quinto in Toscana si integra con il paesaggio anche grazie a Derbigum: L’azienda specializzata in coperture sostenibili ha anche sponsorizzato la pubblicazione sul progetto realizzato dallo studio di architettura Ubik Architecture ...edilportale

Decreto CER: il MASE approva le regole operative: Le Regole Operative sono state redatte in attuazione dell’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER) e dell’art. 11 ...lavoripubblici